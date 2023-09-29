لحظة إعلان مصر وسوريا الحرب على إسرائيل.. فيلم إسرائيلي ينتشر كالنار في الهشيم

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على غير العادة فيلم إسرائيلي بمصر عن رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة غولدا مائير، خاصة مقطع للحظة إعلان مصر وسوريا الحرب على إسرائيل.

لقطات من الفلم الاسرائيلى الجديد عن حرب اكتوبر

رحم الله والدى.. كان من اوائل من عبروا القناة

من الفرقة ١٩ مهندسين اللغام



وكذلك رحب بالسلام مع اسرائيل لإنهاء الحرب للابد

رحمهم الله جميعا

ولعن كل ملك عربى خان مصر فى الحرب

. pic.twitter.com/i5fYmPF9mb — Karim Gahin (@karimGahin1) September 27, 2023

يروي فيلم غولدا، الفترة التي عاشتها رئيسة وزراء إسرائيل، خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973، وما مرت به من أزمات حلت على الحكومة الاسرائيلية بقيادتها، بفضل الهزيمة التي طالت الجيش الاسرائيلي في عام 1973.

لا يسرد الفيلم كامل فصول حياة مائير السياسية والمهنية وحسب، بل ويسلط الضوء على تعاملها مع حرب يوم الغفران -حرب 6 أكتوبر-، بين إسرائيل والتحالف العربي بقيادة مصر وسوريا.

ويعرض الفيلم أيضًا عدد كبير جدًا من اللقطات المقربة على وجه غولدا (التي لعبت دورها الممثلة الممتازة هيلين ميرين.

وسلط الفيلم أيضا الضوء على جهود الجاسوس الكبير الذي كانت إسرائيل وظفته في محيط الرئيس المصري السادات – في إشارة للعميل المزدوج أشرف مروان – والذي حذر من حرب ستندلع يوم كيبور (أي يوم الغفران)، رغم أنه قال لهم إن الحرب ستندلع في السادسة مساء، وليس الساعة الثانية بعد الظهر، حينما اندلعت بالفعل.

المصدر: RT