فيلم روسي عن الحرب الوطنية العظمى ضمن البرنامج الرئيسي لمهرجان "طوكيو" السينمائي الدولي

سيتم العرض العالمي الأول لفيلم "الجو" الدرامي عن الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثقانية) من إخراج أليكسي غيرمان الابن في مهرجان "طوكيو" السينمائي الدولي الـ36.

وتم إدراج الفيلم على البرنامج الرئيسي للمهرجان وقال المدير التنفيذي للمهرجان سيدزو إيتياما إن أليكسي غيرمان الابن معروف في اليابان، ويقدم في مهرجان "طوكيو" عمله الجديد الذي يسلط الضوء على مصير النساء الطيارات في الحرب العالمية الثانية الذي لم تعكسه بعد السينما العالمية.

وأعاد إلى الأذهان أن البرنامج الرئيس للمهرجان يضم 15 فيلما روائيا.

يذكر أن فيلم "الجو" يروي قصة طيارات سوفيتيات يصلن إلى فوج الطيارين المختلط لتأدية الخدمة جنبا إلى جنب مع الطيارين الرجال، ولا يفهمن أولا ما معنى الحرب، لكن في نهاية المطاف يؤكدن أن كفاءتهن لا تقل عن كفاءة الرجال.

والفيلم من بطولة سيرغي بيزروكوف وأناستاسيا تاليزينا وأغلايا تاراسوفا ويلينا ليادوفا وماريا ميلنيكوفا وغيرهم.

وقال المخرج أليكسي غيرمان إن الفيلم مليء بمشاهد المعارك الجوية والبطولات الحقيقية التي سطّرها الطيارون الروس رجالا ونساء.

المصدر: تاس