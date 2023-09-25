أول عرض لفيلم "1993" السينمائي في موسكو

شهدت دار السينما "أكتوبر" يوم 25 سبتمبر في العاصمة الروسية موسكو العرض الأول لفيلم"1993" من إخراج ألكسندر فيريتينسكي وإنتاج جانا تيدييفا – كالينينا.

وكتب السيناريو لهذا الفيلم الكاتب والإعلامي الروسي المعروف سيرغي شارغونوف، وهو من بطولة: يكاترينا فيلكوفا، يفغيني تسيغانوف، ألكسندر روباك، غريغوري فيرنيك، سيرغي باتالوف وغيرهم.

ويروي الفيلم قصة الأحداث المصيرية عام 1993 والتي مست كل عائلة روسية وكل مواطن روسي.

وقال المخرج ألكسندر فيلينسكي في كلمة ألقاها في حفل العرض الأول للفيلم أن فيلمه لا ينوي تغيير وجهة النظر إلى أحداث عام 1993 حيث انقسمت البلاد إلى معسكريْن وهما مؤيدو الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين وأنصار البرلمان السوفيتي (مجلس نواب الشعب).

يذكر أن أحداث عام 1993 أسفرت عن سقوط ضحايا في وسط موسكو واقتحام مبنى التلفزيون في حي أوستانكينو وقصف مبنى البرلمان بالدبابات. وأجري في أعقاب تلك الأحداث الاستفتاء الشعبي الذي أقر الدستور ونتائج الانتخابات البرلمانية.

جدير بالذكر أن عرض الفيلم في دور السينما الروسية سيبدأ في 28 سبتمبر الجاري.

المصدر: Kinometro.ru