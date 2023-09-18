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الموت يفجع الفنان المصري محمد فؤاد

الثقافة والفن

الموت يفجع الفنان المصري محمد فؤاد
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أعلن الفنان المصري الشهير محمد فؤاد فجر اليوم الاثنين، وفاة شقيقه عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي.

وعلى صفحته الرسمية في "فيسبوك"، كتب الفنان محمد فؤاد: "إنا لله وإِنا إليه راجعون..توفي إلى رحمة الله تعالى الحاج عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد".

وأضاف: "نسألكم خالص الدعاء والعزاء بدار المناسبات بمسجد حسين صدقي بالمعادي".

وقدم عدد من المشاهير واجب العزاء بشقيق الفنان محمد فؤاد، بينهم هاني رمزي والإعلامي أسامة منير ودنيا عبد العزيز.

المصدر: RT

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