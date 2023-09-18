الموت يفجع الفنان المصري محمد فؤاد

أعلن الفنان المصري الشهير محمد فؤاد فجر اليوم الاثنين، وفاة شقيقه عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي.

وعلى صفحته الرسمية في "فيسبوك"، كتب الفنان محمد فؤاد: "إنا لله وإِنا إليه راجعون..توفي إلى رحمة الله تعالى الحاج عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد".

وأضاف: "نسألكم خالص الدعاء والعزاء بدار المناسبات بمسجد حسين صدقي بالمعادي".

وقدم عدد من المشاهير واجب العزاء بشقيق الفنان محمد فؤاد، بينهم هاني رمزي والإعلامي أسامة منير ودنيا عبد العزيز.

المصدر: RT