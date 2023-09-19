كيم جونغ أون يشاهد باليه "الحسناء النائمة" في روسيا

قيّم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون باليه "الحسناء النائمة" لبيوتر تشايكوفسكي عاليا وقد شاهده يوم 16 سبتمبر في فرع مسرح "ماريينسكي" بمدينة فلاديفوستوك الروسية.

أفادت بذلك إذاعة "صوت كوريا" الكورية الشمالية. وقالت إن كيم جونغ أون قيّم عاليا الأداء المسرحي للفنانين والذي أظهر قوة الباليه من خلال صور فنية جميلة وأنيقة، وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن امتنانه العميق لفناني الباليه وفرقة المسرح كلها.

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وأضافت الإذاعة أن الزعيم الكوري الشمالي صاحبه من الجانب الكوري الشمالي وزير الخارجية تسوي سون خي وسكرتيرا اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري أو سو جونغ وباك تخي سون، ومن الجانب الروسي وزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف ومحافظ إقليم بريموريه الروسي أوليغ كوجيمياكو وغيرهما.

وكان السفير الروسي في بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا قد صرح في وقت سابق أن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بادر إلى طلب حضور المسرحية. وقال الدبلوماسي الروسي " إنه ( كيم جونغ أون) أراد مشاهدة الباليه الروسي لأنه يحب جدا الفن".

يذكر أن باليه "الحسناء النائمة" عُرضت لأول مرة في فرع مسرح "ماريينسكي" في منطقة بريموريه الروسية عام 2017 ، وتم تقديم الباليه وفقا للتصميم الكلاسيكي للفرنسي ماريوس بيتيبا وتطويره من قبل مصممي الباليه الروسييْن قسطنطين سيرغييف (عام 1952) وألدار علييف ( عام 2017).

يذكر أن زعيم جمهورية كوريا الشمالية زار روسيا بدعوة من فلاديمير بوتين، وجرت بينهما في 13 سبتمبر محادثات في مطار "فوستوتشني" الفضائي وكذلك بمشاركة الوفديْن الروسي والكوري الشمالي، وزار كيم جونغ أون كذلك بعض القواعد العسكرية والصناعية الروسية برفقة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

المصدر: تاس