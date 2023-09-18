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العثور على لوحة غير معروفة لروفائيل في إحدى المجموعات الخاصة

الثقافة والفن

العثور على لوحة غير معروفة لروفائيل في إحدى المجموعات الخاصة
لوحة بريشة الرسام روفائيل
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اكتشف أحد النقاد الفنيين لوحة غير معروفة لمريم المجدلية بريشة الرسام روفائيل، في مجموعة خاصة خارج إيطاليا.

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ويشير منظمو المؤتمر الدولي المكرس لأعمال رسام عصر النهضة المتميز الذي يقام في مدينة بيرجولا الإيطالية، إلى أن لوحة مريم المجدلية رسمها روفائيل عام 1504 على لوح من خشب الحور مقاسها 46X 34 سم بحسب وكالة أنباء Ansa.

وبعد فحص اللوحة من قبل مجموعة من الخبراء توصلوا إلى أنها بريشة الرسام الكبير روفائيل.

والمثير للاهتمام أن إيقونة القديسة المسيحية وفقا للإنجيل كانت حاضرة عند صلب يسوع المسيح، وروفائيل رسم كيارا فانتشيلي زوجة معلمه بيترو بيروجينو.

وقريبا سينشر موضوع خاص عن هذه اللوحة في المجلة العلمية Open Science, Art and Science بعنوان "مجدلية رافائيل أو عندما يتفوق التلميذ على المعلم".

المصدر: نوفوستي

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