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أصوات مصرية تناغش المتجولين أمام مسرح البولشوي بموسكو (فيديو)

الثقافة والفن

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أدت مجموعة من الصحفيين المصريين المشاركين في ورشة تبادل الخبرات مع قناة RT، فقرات غنائية عفوية ناغشت فيها المتجولين أمام مسرح البولشوي العريق في قلب العاصمة الروسية موسكو.

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وتفاعل مع شدو الأغاني المصرية عشرات السائحين العابرين لتتحول الساحة أمام مسرح البولشوي في لحظات إلى تجمع راقص هائل.

وجرت الفعالية قبيل حضور الصحفيين المصريين الشباب عرضا فنيا خاصا في البولشوي، احتفاء بالذكرى 80 لتأسيس العلاقات بين مصر وروسيا ضم جزأين أحدهما روسي، وآخر قدمته فرقة البالية الفنية المصرية.

ويشارك نحو 25 صحفيا وإعلاميا مصريا في برنامج "جيل جديد" لتبادل الخبرات الإعلامية الذي أطلقته RT في موسكو تزامنا مع هذا الحدث التاريخي.

ويتضمن البرنامج جولات ميدانية في العاصمة موسكو لتعريف الإعلاميين المصريين عن قرب على معالمها وعادات شعبها وأجوائها إضافة الى التعامل مع طواقم العمل في قناة RT في طريقة تغطية الأحداث والفعاليات.

المصدر: RT

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