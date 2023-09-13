جمهورية "ياكوتيا" بأقصى شمال شرق روسيا تخطط لبناء ورشة سينمائية تنتج 50 فيلما كل عام

أُعلن على هامش "منتدى الشرق الاقتصادي" بناء ورشة سينمائية في جمهورية ياكوتيا الروسية، ستنتج 50 فيلما كل عام.

وصرحت "آنا ميخايلوفا" مدير إدارة اقتصاد الابتكارات في مؤسسة تنمية جمهورية ياكوتيا الروسية لوكالة "تاس" على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، أن الورشة السينمائية التي يخطط لإنشائها في ياقوتيا بحلول عام 2026، ستزيد من الإنتاج السنوي للأفلام في الجمهورية، ليبلغ عددها 50 فيلما كل عام.

وأشارت ميخايلوفا، إلى أن الجمهورية تنتج في الوقت الراهن 10 أفلام كل عام. وأضافت أن تحقيق مشروع تطوير الورشة السينمائية سيبدأ العام الجاري.

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وأوضحت الخدمة الصحفية للمؤسسة، أنه تم توقيع اتفاقية تطوير الورشة مع الورشات السينمائية في منطقة الشرق الأقصى الروسي.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلّف في أغسطس الماضي الحكومة الروسية بتأمين بناء الورشة السينمائية المتعددة المهام في عاصمة الجمهورية، مدينة ياكوتسك.

ومن المقرر بناء هذه الورشة في ياكوتسك عام 2026، بفضل آلية امتياز الشرق الأقصى، وستصبح الورشة، المركز الوحيد في منطقة الشرق الأقصى الذي تطبق فيه تكنولوجيا إنتاج الأفلام ذات الدورة الكاملة. ويجب أن يوفر المشروع الخاص بالصناعة الإبداعية في الجمهورية أجنحة حديثة للتصوير واستديوهات التسجيل وتصميم الصوت وإعادة التسجيل والمونتاج وتصحيح الألوان والمؤثرات البصرية، فضلا عن الأزياء والمكياج.

وستكون منصة "XR" الدائرية بتغطية 360 درجة، مركزا للورشة الجديدة المطورة، التي ستسمح بالقيام بعمليات التصوير على مدار السنة بغض النظر عن الظروف المناخية في المنطقة، حيث يستمر الشتاء أكثر من ستة أشهر وتبلغ درجة الحرارة 60 درجة مئوية تحت الصفر.

يذكر أن منتدى الشرق الاقتصادي الثامن يعقد في فلاديفوستوك في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر عام 2023. وشعاره هو "على الطريق نحو التعاون والسلام والازدهار". وتم تنظيم هذه الفعالية من قبل مؤسسة "روس كونغريس" وبمشاركة إعلامية من وكالة "تاس" الروسية.

المصدر: تاس