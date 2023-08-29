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تفاعل كبير مع فيديوهات الدبكة السورية داخل أحد مطاعم الرياض.. ونجمة سورية تخطف الأضواء

الثقافة والفن

تفاعل كبير مع فيديوهات الدبكة السورية داخل أحد مطاعم الرياض.. ونجمة سورية تخطف الأضواء
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدبكة السورية داخل مطعم في الرياض بحضور الفنانة السورية وفاء موصللي.

وظهرت موصللي وهي تجلس على طاولة وتصفق خلال تواجدها مع عدد من الأشخاص، فيما رحب بها طاقم العمل على طريقتهم الخاصة.

وقال شخص كان واقفا أمام طاولة موصللي للترحيب بها: "أهلا وسهلا ومرحبتين، مرحبا بضي العين.. شرفتوا يا نور العين.. شرفتوا يا حبايب ما حدا منهم غايب.. طير وعلي يا حمام طير وعلي في فوق الشام.. وسلملي على أرض الشام".

وتظهر في الفيديو فرقة ورد الشام الشامية، وعدد من زبائن المطعم يصفقون أثناء استقبالهم وفاء موصللي، التي بدت سعيدة، تصفق وتتمايل مع طفلتين على أنغام إحدى الأغاني.

وفي فيديو آخر تظهر موصللي وهي ترتدي طربوشا أحمر وتقدم وصلة من تلك التي تقال في المناسبات السورية، مثل الأعراس وتنتهي بزغرودة، وسط تصفيق الموجودين الذين طالبوها بتكرار ذلك.

المصدر: RT

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