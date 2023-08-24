متحف تولستوي ومتحف شنغهاي التاريخي يوقعان اتفاقية تعاون

اتفق متحف " ليف تولستوي" الحكومي الروسي ومتحف "شنغهاي" التاريخي الصيني على التعاون في مجال إقامة المعارض وذلك عشية حلول الذكرى الـ195 لميلاد الكاتب ليف تولستوي.

وقالت الخدمة الصحفية في متحف "ليف تولستوي" الحكومي إنه ستحل عام 2024 الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا (الاتحاد السوفيتي). ومن أجل توسيع التبادلات الثقافية بين الشعبيْن الروسي والصيني لاحقا يعتزم متحف "ليف تولستوي" الحكومي الروسي ومتحف "شنغهاي" التاريخي الصيني التعاون بغية إقامة معرض متنقل خاص تحت اسم "ليف تولستوي" في الصين.

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وتم يوم 22 أغسطس توقيع الاتفاقية بهذا الشأن بين سيرغي أرخانجيلوف مدير عام متحف "ليف تولستوي" الحكومي من الجانب الروسي وممثلين عن متحف "شنغهاي" التاريخي من الجانب الصيني.

وبناء على الاتفاقية الموقعة يقوم الجانبان بالتنسيق في نواياهما لمدة بضعة أعوام قادمة. ويفترض أن يوقع الجانبان عام 2024 مذكرة حول التعاون الاستراتيجي وأن يقام معرض "ليف تولستوي" في شنغهاي في الفترة ما بين سبتمبر عام 2024 وفبراير عام 2025. وعلاوة على ذلك يُخطط لإقامة بضعة معارض أخرى في الصين تكرس للكاتب الروسي العظيم ليف تولستوي.

ويعمل المتحفان الآن على إعداد قائمة المعروضات التي تمثل قيمة ثقافية ومسارات المعارض.

المصدر: تاس