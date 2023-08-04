ممثل مصري مشهور يعتزل الفن نهائيا

أعلن نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة اعتزال والده التمثيل بشكل نهائي، بعد تقديمه العديد من الأعمال الفنية المميزة الخالدة في أذهان الجمهور العربي.

وقال أحمد نجل عبد الرحمن أبو زهرة، إن والده قرر اعتزال الفن بشكل نهائي دون رجعة في قراره، حيث إنه لم يفصح عن قراره إلا في محيط أسرته والمقربين.

وعن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، أكد نجل عبد الرحمن أبو زهرة أن والده يتمتع بحالة صحية مستقرة وجيدة ويقضي أوقاته وسط أحفاده.

وكان احتفل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بـ عيد ميلاد الـ 89 في وقت سابق، حيث نشر نجله العديد من الصور مع والده وأفراد الأسرة أثناء الاحتفال بـ عيد ميلاده.

وكشف مصدر من أسرة فيلم "أهل الكهف"، في تصريح خاص لـ"مصراوي":" مع محبتنا لتواجد الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي انتهى بالفعل تصوير عدد من المشاهد، بالزي المخصص للمشاركة في الفيلم، قبل توقفه، ولكن وجدنا عند العودة إلى التصوير بعد توقف دام أكثر من عام ونصف، صعوبة عودته للتصوير نظرا لظروفه الصحية والحاجة للتصوير خارج مصر، ولهذا تم الاتفاق مع الفنان القدير رشوان توفيق على استكمال العمل".

الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، سبق وأعلن منذ 3 سنوات تفكيره في اعتزال الفن، عقب معاناته من حالة اكتئاب، بعد وفاة زوجته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية