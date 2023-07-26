وفاة المغنية الإيرلندية سينيد أوكونور

أفادت صحيفة "آيرش تايمز" بوفاة المغنية الإيرلندية الشهيرة، سينيد أوكونور، عن عمر يناهز 56 عاما.

وقالت عائلة الفنانة في بيان: "ببالغ الحزن نعلن وفاة حبيبتنا سينيد. يشعر أفراد عائلتها وأصدقاؤها بالحزن، ويطلبون احترام خصوصيتهم خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

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وتحدثت أوكونور مرارا عن معاناتها من مشاكل عقلية، كما قامت بمحاولات انتحار.

وفي 2018، كشفت سينيد عبر حسابها على "تويتر" تخليها عن المسيحية الكاثوليكية، التي اعتنقتها في تسعينيات القرن الماضي، لتعلن دخولها الإسلام.

المصدر: وكالات