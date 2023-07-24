أحمد سعد يصالح المرأة التونسية (فيديو)

اعتذر الفنان المصري أحمد سعد من المرأة التونسية بطريقته الخاصة، حيث أهداها أغنية من تأليفه خلال حفله الغنائي الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57.

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وحرص سعد على توجيه كلمة للجمهور التونسي، أبدى فيها تقديره للمرأة التونسية، لاسيما بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بمهرجان "الرمال" للتخييم في تونس، بينه وبين منظمة الحفل ومديرة المهرجان زكية المنصوري.

وصرح سعد آنذاك للإذاعة التونسية: "أنا أعتذر للسيدات التونسيات ولن أعتذر لمنظمة الحفل طوال حياتي"، معتبرا أنها "لا تمثل المرأة التونسية" بسبب تطاولها عليه.

وتقول كمات أغنية الفنان المصري المهدات للمرأة التونسية: "أنا بقول سألت عن أصل الجمال قالولي هي.. هي الشهامة والجدعنة والأصول والحلاوة هي.. الأصل منها هي والاحترام هي.. وجيت وشفت بعينيا طلع اسمها تونسية".

المصدر: RT