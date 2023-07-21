نقل أيقونة "الثالوث الأقدس" إلى مركز للترميم

تم نقل ايقونة "الثالوث الأقدس" للرسام الكنسي الروسي أندريه روبليوف مساء الأربعاء 19 يوليو من كاتدرائية المسيح المخلص إلى مركز "غرابار" للترميم في موسكو.

وتولت نقل الأيقونة شركة النقل الروسية " أرت – كورير" التي سبق لها أن نقلت الأيقونة من متحف "تريتياكوف" إلى كاتدرائية المسيح المخلص.

وكانت الأيقونة معبأة في صندوق خاص، وتم نقلها بصحبة سيارات شرطة المرور. أما مركز "غرابار" الروسي للترميم في موسكو فقد جهّز غرفة خاصة للأيقونة ذات نظام مناخي خاص. وتم تزويد المركز بكل ما هو ضروري من وسائل الأمان وأجهزة إطفاء الحريق.

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وعلى مجلس الخبراء في مجال دراسة وحفظ وترميم الفن التشكيل الروسي القديم اتخاذ قرار لغاية نهاية يوليو الجاري بشأن ترميم الأيقونة أو تخزينها.

وكانت يلينا بروخانوفا رئيسة قسم العمل المنهجي ونشاط المعارض في مركز "غرابار" للترميم قد أعلنت في وقت سابق أن المركز يضمن ظروفا للتخزين لا تختلف عما هو عليه في متحف "تريتياكوف" حيث تم حفظ الأيقونة من قبل. وأوضحت أن درجة الحرارة الدائمة هناك هي 19 درجة مئوية فوق الصفر ونسبة الرطوبة 50%. وأضافت أن الغرفة مجهزة أيضا ببيئة إضاءة مريحة مع مصابيح LED .

المصدر: تاس