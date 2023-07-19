توقف تصوير فيلم "غلادياتور 2" في المغرب بسبب إضراب ممثلي هوليوود

توقف تصوير الفيلم الأمريكي "Gladiator 2" في ورزازات جنوب شرقي المغرب بسبب إضراب ممثلي هوليوود، الأمر الذي قد يؤخر إطلاقه المقرر في 22 نوفمبر 2024.

وحسب مجلتي "فارايتي" و"هوليوود ريبورتر"، فإن إضراب ممثلي أفلام هوليوود وكتاب السيناريو سيؤثر على تصوير فيلم "غلادياتور 2" بالمغرب.

والإضراب حسب المصدر ذاته سيؤثر على 9 أعمال سينمائية أخرى في هوليوود وهي "Deadpool 3" و"Beetlejuice 2" و فيلم الإثارة "Juror 2" و"Lilo & Stitch" و"Minecraft" و"Mission Impossible – Dead Reckoning Part 1" و"Venom 3" و"Mortal Kombat 2" بالإضافة إلى فيلم "Apple".

وأعلنت نقابة ممثلي هوليوود بدأ إضراب وهو أكبر إجراء من نوعه تشهده هوليوود منذ 40 عاما.

وتريد النقابة أن يوافق عمالقة خدمات المشاهدة المباشرة على تقسيم أكثر إنصافا للأرباح وظروف عمل أفضل.

ويعني الإضراب أن 160 ألف فنان سيتوقفون عن العمل.

وقال المخرج كريستوفر نولان إن النجمين كيليان ميرفي وإميلي بلانت غادرا العرض الأول لفيلمه "أوبنهايمر" مع بدء الإضراب.

وتطالب النقابة أيضا بضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي والوجوه والأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لتحل محل الممثلين.

ووفقًا لأمر الإضراب المنشور على الإنترنت من قبل النقابة، ينطبق الإجراء على العاملين في التمثيل أو الغناء أو الرقص، بالإضافة إلى فناني الأداء والمشتركين في أعمال تحريك الدمى.

المصدر: وكالات + موقع "Rue 20" المغربي