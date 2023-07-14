رسام إيطالي يرسم لوحة جدارية في ماريوبول لدعم الدونباس

رسم الرسام الإيطالي يوريت تشيريلو في مدينة ماريوبول لوحة جدارية تذكارية للصبية ناستيا على جدار مبنى من تسعة طوابق، على خلفية تساقط قنابل الناتو.





ويشير الرسام الإيطالي إلى أنه شاهد هذه الصبية في شريط الأخبار عن أحد معارض الأطفال في الدونباس.

ويقول: "في تلك اللحظة عندما كنت اتابع تقريرا عن أطفال الدونباس كنت أنظر في عيون كل طفل، دون ظهور أي تناقضات بداخلي على الرغم من الأخبار الكثيرة التي تتدفق علينا من شاشات التلفزيون في إيطاليا. حينها قررت أن أوضح وجهة نظري بصوت عال وأن علي التوجه فورا إلى الدونباس".

ورأى إن الدول الأعضاء في الناتو تجلب الموت والدمار للمدن المسالمة بتزويدها أوكرانيا بالأسلحة. مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الأوروبية لا تتحدث عن ذلك.

ويقول: "لذلك قررت أن اعلن هذا هنا في ماريوبول. لأني أعلم أن رسالتي ستسمع".

تجدر الإشارة، إلى أن هذا الرسام استخدم 180 علبة طلاء في رسم اللوحة التي استغرق رسمها ستة أيام، وتظهر فيها صورة البطلة مؤطرة بسقوط صواريخ الناتو، وفي عيونها علم جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"