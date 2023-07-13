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ممثلو "هوليوود" يستعدون للإضراب

الثقافة والفن

ممثلو
AFP
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يستعد عشرات الآلاف من ممثلي هوليوود للإضراب بعد انهيار المحادثات الأخيرة بين نقاباتهم وعمالقة البث.

ووافقت نقابة ممثلي الشاشة على تمديد المحادثات مع الاستوديوهات الكبرى. لكن النقابة لم تتمكن من الاتفاق على صفقة بشأن القضايا المتعلقة بالأجور واستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تقرر اليوم الخميس الانضمام إلى كتاب السيناريو في الاعتصام المستمر منذ عدة أشهر، خارج استوديوهات Disney وNetflix وParamount، بسبب الأجور وظروف العمل.

وصوتت اللجنة التفاوضية للاتحاد الذي يمثل 160.000 ممثل وفنان، بالإجماع على توصية مجلس إدارتها بالإضراب.

وكانت اللجنة تسعى إلى تقسيم أكثر عدلا للأرباح المتدفقة وضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحل محل المهام التي يؤديها الممثلون. وقالت اللجنة بعد انقضاء المهلة النهائية في منتصف ليل الأربعاء "لسنا واثقين من أن أصحاب العمل لديهم أي نية للمساومة من أجل التوصل إلى اتفاق".

المصدر: BBC

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