مصر.. محكمة الأسرة تلزم مطربا شهيرا بدفع 20 ألف جنيه نفقة لطليقته

كشف المحامي فهد مرزوق، دفاع ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن تفاصيل جديدة في الأزمة بينهما، وذلك بعد صدور قرار بتمكينها من مسكن الزوجية في فيلا بالشيخ زايد.

وأوضح المحامي فهد مرزوق، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن موكلته ريم طارق، حصلت أمس، على حكم نفقة زوجية من المطرب حسن شاكوش، من محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر.

وأشار إلى أن المبلغ المالي الذي تحصلت عليه يقدر بـ20 ألف جنيه.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن الوقائع تعود لطلب الشاكية بتاريخ 1 مايو 2023، تمكينها من مسكن الزوجية المتمثل في فيلا سكنية رقم 43 مكونة من طابقين، أرضي وعلوي، (كمبوند ليك دريم) بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، بدعوى أن زوجها السابق طردها من المنزل. وأسندت ريم طارق أقوالها بصور ضوئية من قيد زواجها من المشكو بتاريخ 10 مارس 2023.

المصدر: "القاهرة 24"