بوتين يمنح الكاتب الوطني الروسي المعروف ألكسندر بروخانوف وسام ألكسندر نِفسكي

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكاتب والإعلامي الروسي المعروف ألكسندر بروخانوف وسام "الكسندر نِفسكي".

وقد نُشر المرسوم الرئاسي على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية. وجاء في المرسوم "يمنح رئيس حركة "الحلم الروسي" الاجتماعية الروسية لدعم المبادرات والمشاريع القيمة اجتماعيا ألكسندر بروخانوف وسام ألكسندر نفسكي".

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يذكر ان ألكسندر بروخانوف (من مواليد 1938) هو رئيس هيئة تحرير صحيفة "زافترا (غداً)" الوطنية وقبلها صحيفة "ديين (النهار)" ( أعوام 1990 – 1993) ومؤلف الروايات العديدة، ومن بينها "هناك في أفغانستان"، و"سفينة "يوسف برودسكي""، و"المنام عن كابل"، و"آخر جندي من جنود الإمبراطورية"، و"الباحث الإفريقي"، و"تقدم النصر الروسي"، و"شيفرات النصر الروسي" وغيرها وعدد كبير من المقالات والمنشورات ذات الطابع الوطني.

كما إنه حائزٌ جوائز أدبية واجتماعية كثيرة، بينها جائزة "لينينسكي كومسومول" (1988)، وجائزة "شولوخوف" الدولية ( 1998)، وجائزة "بونين" الأدبية (2009). كما تم منحه الأوسمة السوفيتية "الراية الحمراء"، و"الصداقة بين الشعوب"، و"الاستحقاق".

ومن بين مؤلفاته كتاب "حماس: المجد للأبطال" (2008). ومما يجدر ذكره مواقفه في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتقارب مع العالم الإسلامي.

المصدر: تاس