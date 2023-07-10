استطلاع رأي: موقف الروس من السينما الوطنية يتغير نحو الأفضل

تغير موقف الروس من السينما الوطنية الروسية نحو الأفضل. أظهر ذلك استطلاع للرأي أجراه مركز التنبؤ الاجتماعي "المنصة".

فوصف ثلث المواطنين مستواها عام 2023 بـأنه عال. وقد كشف مؤسس المركز أليكسي فيرسوف عن نتائج استطلاعه الخميس 6 يوليو في مهرجان " الأسبوع الإبداعي" الروسي.

وفي أثناء الدراسة تم تحليل منتجات السينما الروسية عامي 2022 – 2023 من وجهة نظر تأثير قيمها على المشاهد.

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شارك في استطلاع الرأي 200 مشاهد و50 خبيرا في مجال صناعة السينما. وأظهرت نتائجه أن 31% من المشاركين يعتبرون أن مستوى السينما الروسية المعاصرة عال، مع العلم أن نسبة هؤلاء كانت عام 2021 نحو 20%. ويعتبر 57% من المشاركين أن مستواها متوسط. وإضافة إلى ذلك فإن 71% من الروس يعتبرون أن السينما الروسية يمكن أن تنافس السينما الغربية.

ويرى المشاهدون أن عدد الأفلام التي يتم إخراجها اليوم غير كاف، وعلى وجه الخصوص الأفلام التي من شأنها تربية المشاهدين والأطفال والشباب ( 30%)، و28% من المشاركين بحاجة إلى مضمون سينمائي واقعي ونزيه وقيّم اجتماعيا.

ويعتبر 57% منهم أن السينما يجب أن تحفّز تطوير القيم الإيجابية واحترام العائلة والافتخار بالوطن. وتعتبر تلك الطلبات ملحة لدى المشاهدين الذين تخطوا سن 35 عاما.

وعلاوة على ذلك فإن 25% من المشاهدين يريدون أن تدفع الأفلام الناس إلى التخلي عن العادات السيئة وإلى إبداء الرعاية لكبار السن.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا