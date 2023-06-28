نجمة موسيقى البوب الأمريكية مادونا تصاب بعدوى بكتيرية "خطيرة"

أكد مدير أعمال نجمة موسيقى البوب الأمريكية مادونا عن تأجيل جولتها الفنية بعد إصابتها بعدوى بكتيرية "خطيرة" أمضت على اثرها عدة أيام في العناية المركزة، ولا تزال تحت الإشراف الطبي.

وبحسب مدير أعمالها غاي أوسيري، فإن المغنية أمضت عدة أيام في العناية المركزة، وهي تتحسن، لكنها لا تزال تحت الإشراف الطبي.

وقال أن الاستعدادات للجولة العالمية الفنية التي تشمل 35 مدينة في فانكوفر بداية من 15 يوليو، تكريما للذكرى الأربعين لمسيرة مادونا الإبداعية التي تم التخطيط لها في الشهر المقبل توقفت وتم تأجيلها.

كما ذكر أوسيري أن مادونا: " أصيبت يوم السبت 24 يونيو، بعدوى بكتيرية خطيرة أدت إلى مكوثها لعدة أيام في وحدة العناية المركزة... صحتها تتحسن، لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية".

وكان من المفترض أن تكون الجولة العالمية التي تشمل 35 مدينة، عرضا كبيرا للمغنية البالغة من العمر 64 عاما، حيث كان من المقرر أن تتوقف الجولة في مدن أمريكية مثل ديترويت وشيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس قبل 11 موعدا أوروبيا، وتختتمها في أمريكا الشمالية في يناير 2024.

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المصدر: صحيفة "الغارديان"