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وفاة ليو بالتر أحد أشهر ممثلي فيلم "تيتانيك"

الثقافة والفن

وفاة ليو بالتر أحد أشهر ممثلي فيلم
youtube/US Tonight
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نعت وسائل إعلام أمريكية الممثل والمخرج، ليو بالتر، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ94 سنة.

وحول خبر الوفاة قال ترافيس برينستون، عميد مدرسة المسرح في معهد كاليفورنيا للفنون:"قضى بالتر حياته في الفن وفي تدريس فنون التمثيل، لقد احترمه الطلاب، كان يدعو دائما إلى البحث عن الحقيقة في العلم والحياة، وسيستمر إرثه في أعمال وتاريخ الكثيرين".

ولد بالتر في بروكلين، وبدأ مسيرته المسرحية بالمشاركة في عروض مثل"Mad of Chaillot" و "Enemy of the People"،وفي عام 1967 ، ظهر لأول مرة في التلفزيون في مسلسل Run From Your Life، وبعدها ظهر في العديد من الأعمال التلفزيونية مثل The A-Team و Charlie's Angels و Columbo، لكنه اشتهر بشكل خاص بدوره الذي أداه في فيلم "تيتانيك" الشهير.

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ويأتي خبر وفاة بالتر في الوقت الذي ما زالت فيه وسائل الإعلام العالمية تضخ بخبر فقدان غواصة "تيتان" والتي كان على متنها 5 أشخاص أرادوا رؤية هيكل سفينة "تيتانيك" الأسطورية في أعماق المحيط الأطلسي.

المصدر: وكالات روسية

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