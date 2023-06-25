العراق.. السوداني ينعى الفنان فلاح إبراهيم

توفي الفنان والممثل العراقي فلاح إبراهيم اليوم الأحد، عن عمر ناهز 61 عاما في تركيا.

ونعى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الراحل مشيرا إلى أن الساحة الفنية والثقافية العراقية خسرت قامة مهمة معطاءة، وفنانا مثابرا حمل هموم الفن ورسالته الرصينة الخلاقة على مدى سنوات عمره.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل ممثل عراقي من مواليد 15 سبتمبر عام 1962، بدأ مسيرته في الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة في بغداد، وانشغل بالتمثيل لاحقا فلم يبدأ تجربة الإخراج إلا في عام 2000.

المصدر: RT