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مصر.. احتفال للفنانة آمال ماهر تثير تفاعلا (فيديوهات + صور)

الثقافة والفن

مصر.. احتفال للفنانة آمال ماهر تثير تفاعلا (فيديوهات + صور)
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أثارت الفنانة المصرية آمال ماهر تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة احتفالها بتخرج ابنها.

وعلى حساباتها في مواقع التواصل، نشرت آمال ماهر صورا وفيديوهات جمعتها بنجلها في حفل تخرجه، حيث ظهر يحملها بين يديه، وعلقت قائلة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. مبروك يا حبيبي أنا فخورة بيك وده أسعد يوم في حياتي".

ولاقت الصور ومقطع الفيديو تفاعلا بمواقع التواصل، حيث هنأها عدد كبير من المتابعين وعبروا عن إعجابهم بالمشهد، في حين انتقدها البعض معتبرا أن الصورة "غير مناسبة".

المصدر: RT

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