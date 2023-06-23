مصر.. احتفال للفنانة آمال ماهر تثير تفاعلا (فيديوهات + صور)
أثارت الفنانة المصرية آمال ماهر تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة احتفالها بتخرج ابنها.
وعلى حساباتها في مواقع التواصل، نشرت آمال ماهر صورا وفيديوهات جمعتها بنجلها في حفل تخرجه، حيث ظهر يحملها بين يديه، وعلقت قائلة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. مبروك يا حبيبي أنا فخورة بيك وده أسعد يوم في حياتي".
الجميلة #آمال_ماهر في حفل تخرج ولدها pic.twitter.com/GcHIWQd1um— Mona (@mona_1000) June 23, 2023
ولاقت الصور ومقطع الفيديو تفاعلا بمواقع التواصل، حيث هنأها عدد كبير من المتابعين وعبروا عن إعجابهم بالمشهد، في حين انتقدها البعض معتبرا أن الصورة "غير مناسبة".
الجميلة #آمال_ماهر في حفل تخرج ولدها pic.twitter.com/GcHIWQd1um— Mona (@mona_1000) June 23, 2023
عسل والجمال كله والحلاوه كله ربنا يسعدهم ويحفظهم🧿#آمال_ماهر 💗💗💗💗💗💗💗 pic.twitter.com/rtr4DMDYGU— Queen (@QueenAmalmaher) June 23, 2023
ألف مبروك بس شو الحكمة انو ابنك يشيلك بالشكل هذا— بَرَاقِشْ (@ALROMHKB) June 22, 2023
What's the point ؟
المصدر: RT