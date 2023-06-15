أول عرض عالمي لفيلم سينمائي روسي في مهرجان " شنغهاي" السينمائي

شهد مهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي الـ25 أول عرض عالمي لفيلم "نينا" الروسي الجورجي من بطولة يوليا بيريسيلد ويفغيني تسيغانوف.

والفيلم من إخراج الروسية أوكسنا بيتشكوفا عرض في دار السينما SFС بشنغهاي. كما أدرج فيلم "نينا" على البرنامج الرئيسي للمهرجان. ويرى النقاد السينمائيون أنه يرشّح للفوز بجائزة من جوائز المهرجان.

إقرأ المزيد

وحضرت الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد المعروفة بتمثيلها في فيلم"التحدي" الفضائي، عرض الفيلم الذي شاركت فيه.

ويحكي الفيلم قصة امرأة تدعى (نينا) تعيش حياة سعيدة مع زوجها وابنها. لكن كل شيء يتغير عندما تتلقى رسالة من حبيبها السابق الذي أبلغها أنه مصاب بمرض خطير ويطلب منها القدوم إلى عاصمة جورجيا تبليسي، حيث عاشا معا. ووافقت نينا على طلبه، وهذه الرحلة تغيّر حياة جميع المشاركين في القصة.

ويضم برنامج المهرجان العام الجاري 53 فيلما، بما في ذلك 24 فيلما سينمائيا و5 أفلام وثائقية و10 أفلام للرسوم المتحركة و14 فيلما قصيرا. وتم ترشيح 11 فيلما آخر، إلى جانب الفيلم الروسي، لنيل الجائزة الكبرى للمهرجان من الهند والصين واليابان وبريطانيا وإسبانيا وإيران والبلجيكا وإيطاليا.

ويشارك فيلمان روسيان آخران في برنامج الأفلام القصيرة، وهما فيلم "الألحان المسروقة" من إخراج يوري بوغوسلافسكي و" المنزل الذي عشنا فيه" من إخراج أندريه كريتشيتوف.

المصدر: تاس