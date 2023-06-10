طلاق فنان مصري شهير من زوجته بعد فترة طويلة من الانفصال

أكد موقع "صدى البلد" المصري أن الطلاق تم رسميا بين الفنان تامر عاشور، وزوجته سمر أبو شقة بعد فترة طويلة من الانفصال.

وحسب "صدى البلد"، تم الطلاق رسميا بعد طلب زوجته لأكثر من مرة، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن دون طلاق .

وفي وقت سابق، كشفت سمر أبو شقة، عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق.

وبينت أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت، حيث ردت أبو شقة على التساؤلات بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورا تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.

وكان تامر عاشور قد تزوج من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء منهم محمد حماقي ورامي جمال.

في حين حضر عاشور وسمر عقد قران الفنانة شيماء سيف وظهرا معا، ثم رزقا بابنتهما الوحيدة أيام، وبعدها أعلن تامر عاشور خطبته.

المصدر: "صدى البلد"