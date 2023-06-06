حفل سيمفوني روسي كبير أمام سور الصين العظيم

قدّمت الأوركسترا " السيمفونية لمسرح "ماريينسكي" بقيادة فاليري غيرغييف مؤلفات الموسيقيين الروس والصينيين قبالة سور الصين العظيم.

وتم عزف مؤلفات ميخائيل غلينكا وبيوتر تشايكوفسكي ونيقولاي ريمسكي كورساكوف وسيرغي بروكوفييف وإيغور سترافينسكي وغيرهم.

وقام الباريتون الصيني لياو تشانغ يونغ بأداء كافاتينو فيغارو من أوبرا "عرس فيغارو".

وهذه هي الجولة الثانية للمايسترو غيرغييف والأوركسترا السيمفونية التابعة له في الصين. وقد أقام الموسيقيون الروس نهاية مارس الماضي ثلاث حفلات في المركز الوطني للفنون المسرحية في بكين. وبيعت آنذاك كل تذاكر حفلات الأوركسترا في غضون 20 دقيقة.

وامتلأت ظلال سور الصين العظيم بأصوات الأعمال الكلاسيكية، حيث قامت الأوركسترا السيمفورية لمسرح "ماريينسكي" من بطرسبورغ بأداء أعمال االمؤلفين الموسيقيين الروس والصينيين.

وكان المايسترو فاليري جيرجيف على منصة قائد الأوركسترا. كما شارك الباريتون الصيني، ورئيس معهد شنغهاي الموسيقي لياو تشانغ يونغ في الحفل الموسيقي.

وبدأ البرنامج الموسيقي بعد غروب الشمس، حيث تم وضع ثلاث شاشات على المسرح، لتبث عروض الأوركسترا عن قرب.

وأشار غيرغييف قائلا: "إننا نؤدي في هواء الطلق، وأردنا أن تُسمع أصوات المؤلفين الموسيقيين الروس والصينيين، وقد عكس هذا الحفل الموسيقي كل طلباتنا".

يذكر أن الحفل الموسيقي حضره حوالي 800 مشاهد، ينهم السفير الروسي في الصين إيغور مورغولوف ودبلوماسيون من دول أخرى والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ.

المصدر: نوفوستي