كاني ويست يواجه دعوى قضائية بالاعتداء على مصورة

ذكرت صحيفة TMZ أن المصورة نيكول ليشمانيك قدمت دعوى قضائية ضد مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتهمة الاعتداء عليها واستخدام القوة الجسدية ضدها.

وقالت ليشمانيك إنها في يناير صوّرت ويست أثناء عودته من مباراة لكرة السلة، وعندما لاحظ ويست المصورة، توجه إلى نافذة سيارتها ورمى هاتفها على الأرض.

وأضاف ليشمانيك أن الفنان سبب لها ضررا جسديا ومعنويا - فبعد تعطل الهاتف لم يعد بإمكانها تصوير المشاهير وخسرت مدخولها، وطالبت نيكول في دعواها بمنع ويست من الاقتراب من المصورين.

وخلال السنوات الأخيرة كثيرا ما شغلت تصرفات وتصريحات كاني ويست وسائل الإعلام، وعلى سبيل المثال، في ديسمبر، اعترف بتعاطفه مع الدكتاتور النازي أدولف هتلر ونشر تعليقات معادية للسامية.

وفي وقت لاحق، دعا ويست اليهود لمسامحة هتلر. وبسبب هذا السلوك فسخت العديد من العلامات التجارية المعروفة عقودها معه، ما تسبب بخسارته ملياري دولار في يوم واحد بعد فسخ عقده مع شركة أديداس.

المصدر: ريا نوفوستي