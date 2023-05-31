بالصور.. في وداع الفنان أسامة الروماني

نعت الوكالة العربية السورية للأنباء الفنان الراحل أسامة الروماني، ونشرت صورا من مراسم وداعه.

وقالت الوكالة على موقعها على الإنترنت :"ودعت الدراما السورية نجما آخر من نجومها، برحيل أحد أعمدة المسرح السوري الفنان القدير أسامة الروماني، الذي طوى ما يزيد على نصف قرن من العمل الدرامي والمسرحي والإذاعي، تاركا أعمالا لا تزال راسخة في الذاكرة السورية، بشخصيات تنوعت شكلا ومضمونا".

وشيع الراحل الذي غيبه الموت فجر الإثنين الماضي عن عمر ناهز 81 عاما من مشفى دار الشفاء بدمشق، ليصلى على جثمانه في مقام السيدة زينب، وليوارى الثرى في مقبرة الشهداء مقابل المقام.

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ويعتبر الفنان الراحل من مؤسسي المسرح القومي السوري، حيث بدأ مسيرته الفنية من على خشبات مسارح الشام، مطلع ستينيات القرن الماضي.

ولأسامة الروماني العديد من الأعمال الفنية المهمة، مثل "زقاق المايلة"، و"ضيعة تشرين"، و"غربة"، و"افتح يا سمسم"، قبل أن يترك التمثيل لنحو أربعة عقود ويعود ممثلا في "مربى العز"، و"كسر عضم"، و"على قيد الحب"، وغيرها.

المصدر: سانا+وكالات