وفاة الفنان اللبناني محمد جمال (فيديو)

أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية عن وفاة المطرب اللبناني القدير جمال الدين محمد تفاحة الذي اشتهر باسم محمد جمال عن عمر ناهز 89 عاما.

وجمال من مواليد العام 1934 في مدينة طرابلس، بدأ عمله الفني في إذاعة لبنان عام 1954 ثم سافر إلى القاهرة عام 1956، وشارك في فيلمي "الأرملة طروب"، و"هاء 3" عام 1961.

اشتهرت أغانيه في سبعينات القرن العشرين، وعمل مع الأخوين الرحباني في برنامج "ساعة وغنية"، وفي أوائل الثمانينات هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب.

من أبرز أغانيه: "بدّي شوفك كل يوم"، "كنّا أنا وإنتِ"، "سيارتو أكبر"، "مزّيكا يا مزّيكا"، "آه يا إم حمادة"، وغيرها الكثير. كما تعاون مع العديد من الشعراء الكبار، ولحن لصباح ونجاح سلام والمطرب السوري مروان حسام الدين.

يذكر أن الراحل كان تزوج الفنانة طروب وشكلا ثنائيا فنيا وقدما أغاني مشتركة.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام