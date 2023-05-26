فنانة صينية تقدم مسرحية مستوحاة من قصة "حورية" لألكسندر بوشكين في مسرح كالميكي

بدأت المخرجة الصينية زياو لانبو في إخراج مسرحية مستوحاة من قصة "حورية" لألكسندر بوشكين في المسرح القومي لجمهورية كلميكيا الروسية.

صرح بذلك المدير الفني للمسرح بوريس مانجييف. وقال إن زياو لانبو فازت بجائزة مختبر المسارح القومية "عروض الفن المسرحي، دروس الإخراج المسرحي" حيث تأهلت للدور النهائي وقدّمت مقتطفا من مسرحيتها "حورية " لـ ألكسندر بوشكين. وباشرت الآن بإخراج مسرحيتها في المسرح القومي في كلميكيا حيث سيقام أول عرض للمسرحية يوم 8 يوليو.

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وقال بوريس متنجييف إن زياو لانبو هي مخرجة شابة موهوبة وخريجة معهد شنغهاي للتلفزيون بفئة "مخرج تلفزيوني". ثم قررت مواصلة تحصيلها في روسيا وأنهت معهد الفنون المسرحية الحكومي الروسي في بطرسبورغ.

وأضاف إن عرض المسرحية من إخراج زياو لانبو هو مرحلة جديدة في إبداعها، ومع وصولها إلى جمهورية كلميكيا ستطّلع على ثقافة شعبها وتقاليده، ما سيساعد على إنتاج أفكار جديدة. وأضاف قائلا:" نأمل أن لا يكون عرض مسرحية "حورية" في كالميكيا الأخير في مسيرتها الإبداعية.

يذكر أن بطولة المسرحية التي سيهتم بها الكبار والصغار تتضمن الفنانين الشباب للمسرح القومي الكلميكي.

المصدر: تاس