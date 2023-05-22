مشاركة روسية فعّالة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب هذا العام

بدأت في الإمارات اليوم فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2023، بمشاركة دولية واسعة وحضور كبير من قبل روسيا وكتّابها المهتمين باللغة العربية.

وتوجد في المعرض 3 أجنحة روسية، يشارك فيها عدد من الأدباء والمستشرقين الروس مثل دميتري ستريشنيف كتبهم ورواياتهم.

وحول مشاركته في هذا الحدث قال ستريشنيف: "هذه ليست المرة الأولى التي أشارك فيها في مثل هذا النوع من الفعاليات في البلدان العربية، لدي 3 أعمال أدبية تدور أحداثها في العالم العربي، أحد هذه الأعمال تدور أحداثه في سوريا، والعمل الآخر تدور أحداثه في مصر، والعمل الثالث يتحدث عن حقب زمنية مختلفة في سوريا أيضا، إذ يصف كيف عاشت سوريا في حقبة الحملات الصليبية وفي فترة الأزمة والحرب التي شهدتها في السنوات الأخيرة".

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وأضاف "أنا أقيم عاليا المشاركة في معرض أبو ظبي الحالي كونه يشهد مشاركة واسعة من قبل الأدباء والكتاب العرب، وهدفي هو توسيع علاقاتي مع هؤلاء الأدباء، وأعتقد أنه أمر مهم عندما تتعارف الشعوب مع بعضها ليس فقط من خلال الصحافة بل ومن خلال الأدب أيضا".

ومن جهتها قالت الكاتبة والرسامة والمخرجة الروسية المشاركة في المعرض، ناتالي كورتوغ: "أنا سعيدة دائما لمشاركتي، لم أفوّت دعوة أبدا للمشاركة في معارض الكتاب الدولية، ومعارض كتب الأطفال والمهرجانات الدولية لرواة القصص، لأنه تربطني بالعالم العربي صداقة تمتد لسنوات، منذ العام 2011 ترجمت إلى العربية ونشرت العديد من كتبي في مصر من سلسلة (حكايات وسادة)، وفي عام 2019 تم إهداء كتبي من سلسلة (حكايات عن الأرنب) لأطفال سوريا، وفي الإمارات شاركت في العديد من المعارض الأدبية أيضا".

ويشهد المعرض الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أكثر من 2000 فعالية متنوعة، وحضورا واسعا من عدة بلدان.

المصدر: RT