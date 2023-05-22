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RT تشارك بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2023 بكتابين للزميلين سلام مسافر وخالد الرشد (صور)

الثقافة والفن

RT تشارك بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2023 بكتابين للزميلين سلام مسافر وخالد الرشد (صور)
RT
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تشهد فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب هذا العام حضورا فعالا لقناة RT العربية وتوقيع كتابي الزميلين، سلام مسافر وخالد الرشد.

وسيتم توقيع كتاب "رحلة في الذاكرة" للزميل خالد الرشد في المعرض في جناح 111D52، في الـ 26 من مايو الجاري تمام الساعة :14:00.

RT تشارك بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2023 بكتابين للزميلين سلام مسافر وخالد الرشد (صور)
RT

أما كتاب "الهمجية.. شهادات غزو واحتلال العراق" للزميل المقدم ومعد البرامج، سلام مسافر فسيتم توقيعه في نفس الجناح المذكور يوم 27 مايو الجاري، تمام الساعة 14:00.

RT تشارك بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2023 بكتابين للزميلين سلام مسافر وخالد الرشد (صور)
RT

ويشهد المعرض الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أكثر من 2000 فعالية متنوعة، وحضورا واسعا من عدة بلدان.

RT تشارك بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2023 بكتابين للزميلين سلام مسافر وخالد الرشد (صور)
RT
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وتم خلال المعرض  الأحد الإعلان عن الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية وهو الكاتب الروائي والشاعر العماني زهران القاسمي، عن روايته "تغريبة القافر" وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 15 عاما على احتضان أبوظبي للجائزة.

المصدر: RT

 

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