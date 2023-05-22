مسرح العرائس من لوغانسك يقدّم عرضا مشتركا مع مسرح موسكو

قدم مسرح العرائس من مدينة لوغانسك ومسرح "أوبرازتسوف" الأكاديمي الروسي الحكومي من موسكو في 20 مايو عرضا مشتركا أول بعنوان " القيصرة" مستوحى من مسرحية فلاديمير أودويفسكي.

أفاد بذلك يوم 21 مايو المكتب الصحفي لمسرح العرائس الأكاديمي "أوبرازتسوف".

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وقال المكتب الصحفي:" لأول مرة تم تحقيق تجربة فريدة من نوعها حيث تم عرض المسرحية من قبل مسرحي الدمى، وهما مسرح العرائس الأكاديمي من لوغانسك ومسرح العرائس الأكاديمي من موسكو.

ويشار إلى أن فناني المسرحين عملوا على أعداد المسرحية منذ مطلع العام الجاري وشاركو في بروفات مشتركة عديدة في لوغانسك. وبالتالي فإن المسرحية التي اعتبرت أولا ملكية لمسرح "أوبرازتسوف" الأكاديمي انتقلت إلى لوغنسك حيث دخلت ربرتوار المسرح الدائم.

وعلاوة على ذلك فإن مسرح "أوبرازتسوف" الأكاديميى سلّم مسرح "لوغانسك" أزياء الدمى والمعدات المسرحية والضوئية والصوتية. وتولى الفنان فلاديمير بيركون إخراج مسرحية العرائس، مع العلم أن المخرج المسرحي الروسي فلاديمير أودويفسكي وصف وقتذاك مسرحية "القيصرة" بأنها أول مسرحية درامية للعرائس في روسيا.

المصدر: تاس