فيلم "التحدي" الروسي يواصل تحطيم إيرادات شباك دور السينما

احتل الفيلم الروسي "التحدي" مرة أخرى شباك التذاكر في روسيا، حيث جمع 74.3 مليون روبل في نهاية الأسبوع.

ويروي فيلم "التحدي" لمخرجه كليم شبينكو، والذي تم عرضه على الشاشات الروسية في 20 أبريل، قصة جراحة الصدر زينيا، والتي يتعين عليها الاستعداد لرحلة فضائية والذهاب إلى محطة الفضاء الدولية في غضون شهر، وهناك سيكون عليها إجراء عملية في الجاذبية الصفرية لإنقاذ رائد الفضاء.

لعبت الأدوار في الفيلم كل من يوليا بيريسيلد وميلوس بيكوفيتش وفلاديمير مشكوف وأوليج نوفيتسكي وأنتون شكابلروف وإيلينا فاليوشكينا وبيتر دوبروف وآخرين.

وجاء في المرتبة الثانية الفيلم الذي أخرجه أدريان غرونبرغ "ميغالودون" والذي تم عرضه في 18 مايو، والذي جمع 47.9 مليون روبل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويحكي الفيلم عن آخر ميغالودون يعيش في المياه قبالة الساحل المكسيكي. بطولة جوش لوكاس وفرناندا أوريكولا.

وفي المرتبة الثالثة، جاء الفيلم الروسي "خيتروفكا. علامة الأربعة"، والذي بدأ عرضه في 18 مايو وجمع 37.7 مليون روبل.

المصدر: تاس