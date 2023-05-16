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كان السينمائي ينطلق مع "جوني ديب" ويشهد مشاركة عربية قوية بينها فيلم تونسي في المسابقة الرسمية

الثقافة والفن

كان السينمائي ينطلق مع
Gettyimages.ru Mike Coppola / Staff
الاستعدادات للدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي
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تعود الحياة على السجادة الحمراء في كان اليوم الثلاثاء 16 مايو، مع انطلاق الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي مع العرض الأول لفيلم Jeanne du Barry من بطولة جوني ديب.

وتعد نسخة هذا العام من المهرجان الجمهور الحاضر في كان، في منطقة الريفيرا الفرنسي، بحضور كبير لنخبة من نجوم وكبار السينما حول العالم، وعروض مميزة للأفلام التي من المقرر تقديمها خلال الـ 12 يوما القادمة.

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ويتوقع وصول النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان كان في الأسبوع والنصف المقبلين، ومن بينهم ناتالي بورتمان وليوناردو دي كابريو وكيت بلانشيت وشون بن وأليسيا فيكاندر ويكند وسكارليت جوهانسون.

وستشمل الاحتفالات يوم الثلاثاء حفل افتتاح حيث سيحصل مايكل دوغلاس على السعفة الذهبية الفخرية. كما سيتم تقديم لجنة التحكيم التي ستقرر الجائزة الكبرى للمهرجان، السعفة الذهبية.

وهذا العام، يرأس لجنة التحكيم صانع الأفلام السويدي روبن أوستلوند، الحائز على جائزة السعفة مرتين والذي فاز العام الماضي عن الفيلم الاجتماعي الساخر "مثلث الحزن". وتضم لجنة التحكيم أيضا، بري لارسون، وبول دانو، والمخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو، والمخرج الأرجنتيني داميان زيفرون، والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي، والممثل الفرنسي دينيس مينوشيه، والمخرجة المغربية مريم تورزاني، والمخرج الزامبي الويلزي رونجانو نيوني.

وأثار اختيار فيلم Jeanne du Barry من إخراج الممثل والمخرج الفرنسي مايوين والذي شارك في بطولته جوني ديب في دور لويس الخامس عشر، وهو أول فيلم جديد لديب منذ محاكمته العام الماضي مع زوجته السابقة أمبر هيرد، جدلا واسعا.

وفي تصريحات للصحافة يوم الإثنين، دافع تييري فريمو، مدير مهرجان كان السينمائي، عن هذا الاختيار، قائلا إن ديب استثنائي في الفيلم ولم يول أي اهتمام للمحاكمة.

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وأضاف: "لأقول لك الحقيقة، في حياتي، لدي قاعدة واحدة فقط، وهي حرية التفكير وحرية التعبير وحرية التصرف ضمن إطار قانوني. لو تم منع جوني ديب من التمثيل في فيلم، أو تم حظر الفيلم، لما كنا نتحدث عنه هنا".

وتتميز الدورة الحالية من المهرجان بمشاركة دول عربية عدة، وهي تونس التي تشارك في المسابقة الرسمية بـ"بنات ألفة"، والمغرب بأربعة أفلام، فيلمان في فئة "نظرة ما"، وهما "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير، و"كلاب الصيد" للمخرج كمال الأزرق، ويشارك فيلم "الثلث الخالي" لفوزي بنسعيدي في فئة "نصف شهر المخرجين" في المهرجان وبفيلم أمازيغي قصير "أيور" (القمر) للمخرجة زينب واكريم، ومعها مصر بفيلم "الترعة" للمخرج جاد شاهين في مسابقة "مدارس السينما".

وتشارك الجزائر في عروض "منتصف الليل"بفيلم "عمر الفراولة" للمخرج إلياس بلقدار والسودان في فئة "نظرة ما" بفيلم "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني.

المصدر: وكالات

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