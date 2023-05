كان السينمائي ينطلق مع "جوني ديب" ويشهد مشاركة عربية قوية بينها فيلم تونسي في المسابقة الرسمية

🎟️ Avant de prendre place, découvrez les dispositifs de diffusion des Cérémonies d'ouverture, de clôture, et de tous les grands événements de #Cannes2023 qui s’ouvrira demain, 16 mai à 19h, en direct sur @France2tv et @brutofficiel.

Plus d'infos ► https://t.co/5yRG1MWSZDpic.twitter.com/4IcnhWENtq