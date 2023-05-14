وفاة الممثل السوري محمد خرماشو

نعت نقابة الفنانين في سوريا الممثل القدير محمد خرماشو، عن عمر يناهز 57 عاما.

وعلى حسابها في "فيسبوك"، كتبت النقابة: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم الزميل الفنان محمد خرماشو".

وأضافت: "لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولكم ولأسرته خالص العزاء والصبر والسلوان".

حياته:

تعين في نقابة المهن التمثيلية عام 1985 وكان يبلغ من العمر نحو 20 عاما فقط، اشتهر بدبلجة العديد من الأفلام الكرتونية والسينمائية.

كما شارك في دبلجة واحد من أهم وأشهر المسلسلات التركية التي تم عرضها في الوطن العربي وهو مسلسل "نور".

شارك محمد خرماشو أيضا في المسلسل الشهير "باب الحارة" في أحداث المسلسل على مدار الخمسة أجزاء التي تم إنتاجها، وقدم خلال أحداث المسلسل شخصية "أبو حسن"، ظهر في الجزأين الرابع والخامس كضيف شرف.

وله الكثير من الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية من أهمها: "البركان - حمام القيشاني - الخوالي - أخوة التراب - حارة نسيها الزمن".

المصدر: RT + وكالات