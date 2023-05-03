مصر.. تحرك قانوني ضد "نتفيلكس" حول بث فيلم "كليوباترا"

رفع محام مصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلزام الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات لوقف بث وإذاعة فيلم "كليوباترا" الوثائقي المعروض على منصة "نتفيلكس".

وأقام المحامي عمرو عبد السلام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام وزارة الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية، واتخاذ إجراءات التقاضي الإقليمي والدولي أمام القضاء الأمريكي، لوقف بث وإذاعة الفيلم الوثائقي "كليوباترا" المعروض على منصة "نتفيلكس".

وطالب المحامي في الدعوى العاجلة، المنصة وصناع الفيلم بدفع تعويضات مالية نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمصر، موضحا أن الفيلم يحتوي على مغالطات تاريخية فادحة ويشكل اعتداء صارخا على تراث مصر الحضاري والثقافي وينطوي على تزييف للحقائق الثابتة وتزويرا لمطلع التاريخ المصري.

وأكدت الدعوى أن الفيلم يشكل غزوا ثقافيا وإعلاميا خارجيا على التراث الثقافي والحضاري المصري، تشنه الدول الاستعمارية باعتباره إحدى قواها الناعمة في تحقيق نفوذها وأهدافها في سرقة التراث الثقافي والحضاري من أجل طمس الهوية وتزييف التاريخ.

المصدر: "صدى البلد"