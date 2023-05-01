الدراما السورية تطيح بالمصرية في استطلاع RT للمسلسلات الرمضانية الأكثر متابعة

شهد الموسم الدرامي الرمضاني 2023 احتدام المنافسة بين المسلسلات المعروضة على الشاشات العربية، حيث شد بعضها أنظار المشاهدين وأثار البعض الآخر جدلا واسعا، فيما خيبت بعض الأعمال الظن.

واحتلت الدراما السورية صدارة الترتيب في استطلاع RT لآراء المشاهدين لاختيار "المسلسل رقم واحد" من بين مجموعة من أبرز المسلسلات من دول عربية.

حيث حصل مسلسل الزند السوري على 29.5% من نسبة التصويت، تلاه مسلسل جعفر العمدة المصري بنسبة 21.5%، فيما اختار 12.3% من المتابعين مسلسلات أخرى لم يتم ذكرها في الاستطلاع.

وفيما يلي ترتيب المسلسلات حسب التصويت.

العربجي (سوريا) 8.8%

الكتيبة 101 (مصر) 8%

رسالة الإمام (مصر) 3.3%

طاش العودة (السعودية) 2.7%

مربى العز (سوريا) 2.6%

خان الذهب (العراق) 1.8%

الضامة (الجزائر) 1.2%

دكان جميلة (اليمن) 1.2%

فلوجة (تونس) 0.8%

منهو ولدنا؟ (السعودية) 0.8%

كاينة ظروف (المغرب) 0.8%

البطحة (الجزائر) 0.7%

حارة الشهداء (الجزائر) 0.7%

المكتوب (المغرب) 0.6%

أرزاق (اليمن) 0.6%

للموت 3 (لبنان) 0.5%

سلمات أبو البنات (المغرب) 0.4%

جلطة.. كبرت العيلة (الأردن) 0.3%

ذهب أيلول (الأردن) 0.2%

دفعة لندن (العراق) 0.1%

عزيز الروح (الكويت) 0.1%

البوشية (الكويت) 0.1%

جبل لحمر (تونس) 0.1%

سبق الخير (تونس) 0.1%

كابتن ماجد (تونس) 0.1%

إنسانيات (الأردن) 0.1%

المصدر: RT