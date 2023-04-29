تكريم موسيقار سوري في حفل جوائز "برافو" للموسيقى الكلاسيكية في موسكو

شهد حفل توزيع جوائز "برافو" للموسيقى الكلاسيكية في موسكو هذا العام تواجد عدد من الفنانين الروس والأجانب، ومن بينهم السوري، ميساك باغلودريان الذي تم تكريمه خلال الحفل.

أقيم حفل توزيع جوائز "برافو" للموسيقى الكلاسيكية في دورته الخامسة على خشبة مسرح "البولشوي" في موسكو في الـ 25 من أبريل الجاري، وبمشاركة فنانين وموسيقيين من روسيا وعدة دول أجنبية.

وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقائمين والمشاركين في حفل توزيع الجوائز برسالة جاء فيها: "اليوم، على خشبة مسرح البلشوي، يتم تكريم فناني الأداء المتميزين والأصيلين والموهوبين، ومن المفرح أن يجري حفل توزيع جوائز برافو بدورته الخامسة بإنجازات مهمة، ويتوسع جغرافيا. هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها الحفل وجود ممثلين عن أمريكا الجنوبية من بين الفائزين.. أنا متأكد من أن مشروعكم سيستمر في تقديم مساهمة كبيرة لتعزيز فن الموسيقى وتقوية الروابط بين الشعوب وتوحيد الناس على أساس الإبداع والانفتاح والاحترام المتبادل".

ومن جانبها أشارت وكالة "سانا" السورية إلى أن الموسيقار السوري ميساك باغبودريان قائد الفرقة السيمفونية الوطنية فاز بجائزة أفضل مؤد كلاسيكي من دولة مشاركة في الحفل.

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وفي كلمة ألقاها خلال استلام الجائزة أعرب باغبودريان عن رغبته بمشاركة جائزته جميع زملائه الموسيقيين السوريين الذين استمروا رغم سنوات الحرب بالعمل على تأمين استمرارية الموسيقى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا+سانا