"التحدي" الروسي في مصر

استقبلت دور العرض المصرية، الفيلم الروسي "التحدي"، ابتداء من الأربعاء 26 أبريل، والذى يعد أول فيلم سينمائي يتم تصويره في الفضاء الخارجي، على متن المحطة الفضائية الدولية.

وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة جراحة تتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة لإنقاذ حياة رائد فضاء تعرض لإصابة خطيرة تمنعه من فرصة العودة إلى الأرض حيا، ولكن تواجه هذه المهمة العديد من التحديات نظرا لصعوبة إجراء العملية الجراحية لرائد الفضاء بسبب انعدام الجاذبية.

فيلم "التحدي" من إخراج كليم شيبينكو وبطولة مجموعة من نجوم السينما الروسية منهم يوليا بيريسيلد، فلاديمير ماشكوف، ألكسندر بالويف وغيرهم، بالإضافة إلى مجموعة من رواد الفضاء الروس، حيث كشفت مقاطع الفيديو الدعائية للفيلم أهم مشاهده والتي تقع في الفضاء ويظهر الممثلون وهم يطوفون في الفضاء بفعل انعدام الجاذبية الأرضية.

المصدر: RT