فيلم "التحدي" يتصدر شباك التذاكر في روسيا

تصدّر فيلم "التحدي" شباك التذاكر في روسيا ورابطة الدول المستقلة في عطلة نهاية الأسبوع.

واحتل المركز الثاني فيلم الإثارة "John Wick - 4"، والمركز الثالث شغله فيلم "The Misanthrope".

لقد أصبح الفيلم الروسي "التحدي" رائدا في شباك التذاكر في روسيا وبلدان رابطة المستقلة، حيث حصد 426 مليون روبل نهاية الأسبوع الماضي. واتضح ذلك من خلال بيانات صادرة عن بوابة Kinobusiness للفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري.

ويروي فيلم "التحدي" السينمائي الفضائي من إخراج الروسي كليم شبينكو، والذي عرضته دور السينما الروسية في 20 أبريل، قصة جرّاحة تدعى يفغينيا (أوجينيا)، التي يتعين عليها الاستعداد للقيام برحلة فضائية والذهاب إلى محطة الفضاء الدولية في غضون شهر. ويجب عليها أن تنفذ هناك أصعب عملية في ظروف انعدام الجاذبية من أجل إنقاذ رائد الفضاء.

وقام ببطولة الفيلم النجوم يوليا بيريسيلد، ميلوس بيكوفيتش، فلاديمير مشكوف، أوليغ نوفيتسكي، أنتون شكابلروف، إيلينا فاليوشكينا وبيوتر دوبروف وغيرهم من الممثلين ورواد الفضاء.

واحتل فيلم "جون ويك - 4" من إخراج تشاد ستاهلسكي المركز الثاني في التصنيف، حيث حصد 31.3 مليون روبل في عطلة نهاية الأسبوع. وبدأ عرضه على الشاشات الروسية في 23 مارس الماضي، ويحكي الفيلم قصة أخرى عن جون ويك الذي يجب عليه إلحاق هزيمة بمجلس العشائر. وتضمنت بطولة الفيلم كيانو ريفز، دوني ين، بيل سكارسجارد، لورنس فيشبورن وغيرهم.

وفي المرتبة الثالثة، جاء فيلم The Misanthrope، الأمريكي من إخراج داميان سيفرون والذي بدأ عرضه في روسيا في 20 أبريل الجاري، وحصد الفيلم 15 مليون روبل.

ويحكي الفيلم عن ضابطة الشرطة الموهوبة إليانور، التي جنّدها مكتب التحقيقات الفيدرالي للبحث عن مجرم خطير. وضمت بطولة الفيلم كلا من شايلين وودلي، بن مندلسون ، رالف إنيسون، جوفان أديبو، مارسيلا لينز بوب ، روزماري دونسمور وغيرهم.

المصدر: تاس