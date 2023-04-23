فيلم "التحدي" الروسي يتصدر شباك التذاكر في روسيا ورابطة الدول المستقلة

تصدّر فيلم "التحدي" الروسي الذي تم تصويره في محطة الفضاء الدولية شباك التذاكر في روسيا ورابطة الدول المستقلة، بإيرادات بلغت 426 مليون روبل حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وفي 5 أكتوبر 2021 انطلق إلى الفضاء أول طاقم من الممثلين الروس، وبينهم بطلة الفيلم يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو ورائد الفضاء أنطون شكابليروف.

وفي أحداث الفيلم الأرضية، تم إجراء 53 جولة تصوير، 3 منها في الطائرة المختبر Il-76 في حالة انعدام الجاذبية وكانت هناك 12 جولة تصوير في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.

وفي الأحداث يتعيّن على الجرّاحة الطبيبة جينيا، الاستعداد لرحلة فضائية في غضون شهر والذهاب إلى محطة الفضاء الدولية لإنقاذ رائد فضاء.

وهنا تضطر الشخصية الرئيسية في الفيلم إلى تنفيذ أصعب عملية جراحية في حالة انعدام الوزن، حيث تعتمد عليها فرص عودة رائد الفضاء إلى الأرض على قيد الحياة.

المصدر: نوفوستي