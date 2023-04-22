نشر صورة العيد مع عائلته.. أول تعليق لسعد لمجرد بعد إطلاق سراحه مؤقتا

توجه الفنان المغربي سعد لمجرد، يوم السبت، بالتهنئة إلى محبيه بمناسبة عيد الفطر من خلال تدوينة له على حسابه في "إنستغرام"، مرفقا ذلك بصورة له مع عائلته.

كما تقدم بالشكر لكل من يسانده في محنته وذلك بعد إطلاق سراحه مؤقتا من سجنه في فرنسا.

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وقال لمجرد على "إنستغرام": "اللهم فرج همومكم و كربكم و بدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين.. قريت دعواتكم وبكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا والله يغفر لينا وليكم ويعطيكم كل ما تمنيتو ويجعلنا وإياكم من الفائزين برضى الله ورضى الوالدين دنيا وآخرة، سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، وحتى أنا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت أنا وياكم عائلة وحدة".

وأضاف بالقول: "سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين أهلي وأحبابي وأعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب.. أصدقائي الفنانين والفنانات والإعلاميين والصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد أثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب والتقدير ومتمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم وفي حياتكم".

وأفاد في تدوينته: "مسك الختام، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم.. أنا كنت في الماضي أحبكم، الآن أنا مغرم بكم، وقصة حبنا لن تنتهي أبدا مهما حصل.. حفظكم الله وأهاليكم ومتعكم بالصحة والعافية وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال و دفع بها عنكم كل بلاء".

وتابع قائلا: "ملاحظة أخيرة كي يكون الأمر واضحا للكل: أنا الآن حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج ب‍محكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وأنجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي إيماننا وصبرنا مهما كانت الظروف".

واختتم بالقول "الأخبار الزوينة هي أنني أعلن الآن رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي "أش خبارك" هو 4 مايو بإذن الله.. ألحان وكلمات وتوزيع ومكس ماستر أخي وعشيري وحبيبي جلال الحمداوي".

المصدر: RT + "إنستغرام"