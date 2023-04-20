فيلم إيراني قصير يفوز بجائزة في مهرجان أمريكي

أعلن رئيس جمعية سينما الشباب بمدينة كرمانشاه كامران رضائي أن الفيلم الايراني "السكين والشوكولاتة" فاز بجائزة في مهرجان أفلام المرأة في الولايات المتحدة هذا العام.

وحول الموضوع قال رضائي: "المهرجان الذي حاز الفيلم جائزة EXCEPTIONAL MERIT فيه هو مهرجان مخصص لصانعات الأفلام أو الأفلام التي تهتم بالنساء في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية، وفيلم (السكين والشوكولاتة) الذي أنتج العام الماضي يتناول قضايا التمييز ضد المرأة، ويروي قصة المشاكل الكبيرة التي تعاني منها إحدى العائلات بسبب هذا التمييز.

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وأضاف: "المخرج هوشمند ورعي الذي أخرج هذا الفيلم كان قد حصل أيضا على دبلوم الشرف لأفضل فيلم قصير تجريبي في مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير السادس والعشرين، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية في ميلانو الإيطالية، وفي بطرسبورغ بروسيا، وبلغراد في صربيا، وزيورخ في سويسرا، واسطنبول في تركيا، ونيروبي في كينيا ومومباي بالهند".

المصدر: irna.ir