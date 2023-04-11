"الشوارب" تجر فنانا عراقيا للقضاء

أثار مشهد من مسلسل تلفزيوني جدلا في العراق، بعد اتهام القائمين عليه بـ"الإساءة" إلى القاضي محمد عريبي، المعروف بمحاكمته الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وتطور الهجوم على المسلسل، ليصل إلى القضاء العراقي، بعد أن قرر محام رفع قضية ضد مواطنه الفنان أحمد وحيد بدعوى "استهزائه" من القاضي الراحل عريبي.

وخرج أحمد وحيد، في حلقة من مسلسله الكوميدي "قط أحمر" أثناء تأديته شخصية قاض في محكمة، يمثل أمامه متهم، ودار بينهما حوار بقالب فكاهي.

وظهر وحيد في المشهد، بشارب كبير، ما دفع إلى توجيه الاتهامات إليه بعد أن أصبح مظهره قريبا من مظهر القاضي عريبي.

وقال الفنان العراقي، ردا على الهجوم الذي تعرض له، إن "كل ما في الموضوع أن أشخاصا وجدوا أن الشوارب التي استخدمتها في المشهد دليلا على تقليد المرحوم، وهذا خطأ"، مشيرا إلى أن "منتسبي الدفاع والداخلية والسلك القضائي كثير منهم تكون شواربهم بارزة أكثر من غيرهم".

وأضاف وحيد، أن "الشخصية التي قدمتها في مشهد المحكمة ليس لها أي علاقة بالقاضي محمد العريبي رحمة الله عليه". وعدد في منشوره، مجموعة من النقاط تثبت عدم تقليده للقاضي.

وكان محام تقدم بدعوى قضائية، يطالب فيها باتخاذ إجراءات قضائية بحق أحمد وحيد والقناة العراقية التي تعرض المسلسل، إضافة إلى منع عرضه.

واعتبر المحامي، أن المشهد التمثيلي تضمن "سخرية واستهزاء بشكل مبطن" من القاضي العريبي.

المصدر: "إرم"