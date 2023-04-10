خالد يوسف: لم أعتزل الدراما والهجوم على "سره الباتع" يستهدفني شخصيا (فيديو)

اعتبر المخرج المصري خالد يوسف، أن الهجوم على مسلسله "سره الباتع" المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2023 يستهدفه شخصيا، ولا يستهدف المسلسل.

وقال في حواره مع برنامج ET بالعربي: "الانتقادات دي موقف ضدي أنا شخصيا مش ضد العمل، ومستعد وبتحدى يجي قدامي أي ناقد أو مؤرخ بيفهم في الفترة يقولي إيه مكانش معمول ومنضبط تاريخيا: ديكورات كما كانت، القلعة هي القلعة، القرية التاريخية هي القرية التاريخية، الملابس كما جاء وصفها في كتاب وصف مصر، والعمل أدق من أي فيلم اتعمل عن نابليون وفترة الحملة الفرنسية، فمحدش يستعبط ويقولي أصل أنا ملتزمتش".

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ورفض المخرج خالد يوسف الانتقاد الموجه إلى مسلسل "سره الباتع" بسبب اختيار الفنان أيمن الشيوي لأداء شخصية نابليون بونابرت، استنادا إلى أن الأخير كان قصير القامة، بينما الشيوي أطول منه بكثير.

وقال "اللي بيقول نابليون مكانش طويل كده، انت مالك، انت شفت الأفلام العالمية عن نابليون وشفت الكاستينغ بتاعها، أيمن الشيوي وبقولها في وسط كل من قدم نابليون في السينما العالمية هو الأكثر شبها بنابليون".

وهاجم خالد يوسف منتقدي مسلسله "سره الباتع"، وقال "معنديش أخطاء معنديش غير لقطة واحدة ثانيتين بتاعة الكوتشي وصلحتها بعد العرض بنص ساعة، 99.99% من اللي اتقال غلط بالمنطق والعقل المصريين اللي استحدثوا أيام أحمس العربية الحربية اللي بيجرها الحصان بعد آلاف السنين مش هيعرفوا انهم يعملوا عربية بيجرها حصان ده كلام ده منطق، واللي يجي يتبلى على المسلسل ويقول العجلة فيها كاوتش والعجلة خشب 100%".

ووصف الانتقادات التي طالت مسلسله "سره الباتع"، بالحملة الظالمة بامتياز، وقال "الحملة اللي اتعملت ضد المسلسل في بداياته حملة ظالمة بامتياز بالنسبالي، اتكلموا عن حاجات مش موجودة في المسلسل، لما يبقى فيه الفين كومبارس قدامك وتعمل زوم إن على أخر صف وتبين تلاتة أربعة كومبارس شكلهم مصري، وتقول إن الكومبارس في المسلسل كلهم شكلهم مصري، باين جدا أن المسلسل كان مستهدف".

وعما تردد بشأن اعتزاله الدراما التليفزيونية، أوضح "لا معتزلتش ومش هعتزل أنا كل قصتي إني مش هعمل كده تاني واخد 6 شهور في عمل كبير زي ده تاريخي وعصري فيه كم المعارك اللي موجودة".

ومسلسل "سره الباتع" بطولة كوكبة من الفنانين بينهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، حنان مطاوع، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، منة فضالي، من إخراج خالد يوسف، وتأليف يوسف إدريس.

المصدر: "مصراوي"