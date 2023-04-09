وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي

نعت نقابة الفنانين السوريين الممثل السوري القدير فائق عرقسوسي الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 69 عاما.

ولد الفنان فائق العرقسوسي بدمشق في 3 يونيو عام 1954 بحي الشاغور وقد تخرج في معهد الفنون المسرحية بالقاهرة وله العديد من المسلسلات التلفزيونية من أهمها مسلسل (دائرة النار) عام 1988 وقد شارك في الكثير من الأعمال الدرامية الفنية سواء كانت المسرحية أو التلفزيونية أو السينمائية بصفة عامة وهو عضو في نقابة الفنانين السوريين من أعماله مسلسل (كحل العيون) عام 2004 فائق متزوج من الفنانة نور عرقسوسي ولهما ثلاثة أولاد.

المصدر: RT