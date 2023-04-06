مزاد علني في باريس يبيع 80 لوحة ومنحوتة من مجموعة آلان ديلون

سيباع أكثر من 80 لوحة ومنحوتة من مجموعة الممثل الفرنسي المشهور آلان ديلون بمزاد علني في باريس وتقدّر قيمة المجموعة بما بين 4 و5 ملايين يورو.

سيتم طرح مجموعة من القطع الفنية الخاصة بالممثل الفرنسي آلان ديلون في مزاد يوم 22 يونيو في باريس.

تم الإعلان عن ذلك الثلاثاء 4 أبريل من قبل وكالة "فرانس برس" الفرنسية نقلا عن دار المزاد Bonhams-Cornette de Saint Cyr.

وتقدّر قيمة المجموعة، التي تضم أكثر من 80 قطعة فنية، بينها لوحات الفنانين التشكيليين الفرنسيين من القرن التاسع عشر ديلاكروا، كورو، ميلي، فضلا عن أعمال النحت، بما بين 4 و5 ملايين يورو.

وقبل طرح المزاد ، سيتم تقديم مجموعة القطع الفنية في الفترة ما بين مايو ويونيو في معارض نيويورك وهونغ كونغ وجنيف ولندن وباريس.

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ومن بين الأعمال الفنية الرئيسية المزمع طرحها في المزاد لوحة راؤول دوفي "الشاطئ في سانت أدريس " (1906) التي يقدّر سعرها بـ 600 - 800 ألف يورو، وعمل يوجين ديلاكروا "حصان عربي مربوط بسياج (1825) التي يقدّر سعرها بـ400.000 -600.000 يورو.

وحسب آلان ديلون، فإنه كان بنفسه يشكّل تلك المجموعة من اللوحات على مدى 6 عقود. وقال الممثل البالغ من العمر 87 عاما: "اشتريت أول عمل فني عام 1964 في لندن. وعلى مر الأعوام، اقتنيت العديد من الرسومات واللوحات والمنحوتات التي رافقتني لسنوات عديدة وكانت جزءا من حياتي".

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يذكر أن آلان ديلون باع في مزاد عام 2014 مجموعته من الأسلحة. وبعد ذلك، باع بزيادة مضاعفة عن السعر المبدئي بندقية "فينتشستر" عيار 30 ملم من طراز 1894 ظهرت لأول مرة في المسلسل التلفزيوني المشهور "باسم القانون"، وقبل ذلك تم طرح مجموعات من الساعات ونبيذ ديلون الفاخر في المزادات.

المصدر: تاس