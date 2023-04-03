العاصمة البيلاروسية مينسك تحتضن حفلا موسيقيا كبيرا بمناسبة يوم الوحدة الروسية البيلاروسية

احتفلت عاصمة بيلاروس مينسك والشعبان البيلاروسي والروسي الأحد 2 أبريل الجاري بيوم وحدة الدولتين الروسية والبيلاروسية.

وأقيم بهذه المناسبة في قصر الجمهورية بمينسك حفل موسيقي كبير حضره المسؤولون من الحكومتيْن الروسية والبيلاروسية، ووجه الرئيس الروسي فلاديبمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو رسالتي تهنئة إلى المشاركين في الاحتفالات، وقدم الاحتفالات كل من نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك ونائب رئيس الحكومة البيلاروسي إيغور بيتريشينكو.

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وشارك في الحفل الكبير مسرح "الأغنية الروسية" الحكومي الأكاديمي من موسكو وفنانة الشعب الروسي ناديجدا بابكينا. كما حضرت إلى مينسك للمشاركة في الاحتفالات فرق موسيقية من مقاطعات فوغوغراد، بلغورود، فورونيج، كراسنودار الروسية وفرقة الروك الحكومية الأكاديمية لجمهورية بيلاروس وكورس "تسيتوفيتش" الموسيقي الشعبي وفرقة الروك "بيلاروس" وغيرها من الفرق والفنانين الذين يمثلون البلديْن.

وتم أداء أغنيات ورقصات روسية وبيلاروسية.

وشارك في الحفل مسؤولون من الدولتيْن واللجنة الدائمة لدولة الاتحاد الروسي البيلاروسي ورجال دين ودبلوماسيون.

المصدر: تاس